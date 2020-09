Bez Srpkinja na USO: Kalinskaja pobedila Stojanovićevu

N1 Info pre 2 sata | Ivana Salapura

Jedina srpska predstavnica u Njujorku Nina Stojanović poražena je u prvom kolu US Opena. Bolja od nje na startu turnira bila je Ruskinja Ana Kalinskaja, koja je slavila sa 6:4, 6:3.

Bilo je to prvo učešće Stojanovićeve u glavnom žrebu US Opena, a poražena je posle sat i 22 minuta igre. Iako se u početku vodila ujednačena borba, Nina je bila ta koja je imala inicijativu. Napadala je svaki servis protivnice, ali nije iskoristila nijednu od tri brejk lopte. Na kraju je kažnjena za to. Ruskinja je u 10. gemu napravila brejk i došla do seta. Veća borba vodila se u narednom periodu, pa su i gemovi duže trajali. Sredinom seta su obe teniserke