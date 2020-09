Bivši kosovski premijer dobio poziv za Hag, kao osumnjičeni

Sputnik pre 6 sati

Bivši komandant Glavnog štaba OVK, bivši premijer i ministar odbrane Kosova, Agim Čeku pozvan u Hag.

On je poziv dobio juče, i na njemu se navodi da se 28. septembra pojavi na saslušanju pred Specijalnim tužilaštvom u Hagu. On je za portal koha.net izjavio da je pozvan u svojstvu osumnjičenog. „Juče sam dobio poziv kao osumnjičeni. Putujem 28. septembra“, kazao je Čeku. Pozivom Čekuu koji je uputio Specijalni sud u Hagu zaokružuje se broj pozvanih članova Glavnog štaba OVK i najveći broj komandanata zona. Prema informacijama iz Udruženja veterana bivše OVK do sada