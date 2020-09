"Endi treba da bude uzor svim sportistima"

N1 Info pre 1 sat | Ivana Salapura

Legendarni Boris Beker imao je samo reči hvale za Endija Marija zbog svea što je nekadašnji prvi tensier sveta pokazao na US Openu.

Mari je poražen u drugom kolu - bolji od njega je bio Feliks Ože-Alijasim 6:2, 6:3, 6:4. Prethodno je Britanac u prvom kolu pobedio Jošihita Nišioku i to pošto je zaostajao dva seta i suočio se sa meč loptom. "Endi Mari treba da bude primer svim sportistima", rekao je Beker. "On je jedan od najvećih boraca. Osvojio je tri Gren slema u karijeri i to ne zato što ima najbolji servis ili forhend, već jer ima najveće srce. Kada je potpuno spreman, to je njegov najjači