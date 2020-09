Spajanje "crnih rupa" izazvalo jak gravitacioni udar

RTV pre 3 sata | Tanjug

LONDON - Specijalni laserski detektori u SAD i Italiji, u maju prošle godine registrovali su gravitacioni udar izazvan najvećim dosad uočenim spajanjem "crnih rupa" u svemiru.

Kako navodi BBC , taj kosmički signal do Zemlje je putovao oko sedam milijardi godina i trajao je samo jednu desetinku sekunde, ali je i pored toga bio dovoljno snažan da izazove fizičko pomeranje laserskih detektora. "Crne rupe" predstavljaju delove svemira u kojima je došlo do urušavanja materije, a ovim spajanjem odjednom je oslobođena energija koja je osam puta veća od one koju poseduje Sunce. Međutim, masa tako nastale "crne rupe" 142 puta je veća od mase