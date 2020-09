PLO o ambasadi Srbije u Jerusalimu: Palestina je žrtva Trampove izbornih ambicija

Danas pre 2 sata | Piše: Beta

Generalni sekretar Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) Saeb Erekat ocenio je večeras da je Palestina „žrtva predizbornih ambicija“ američkog predsednika Donalda Trampa.

Erekat je to rekao odmah pošto je saopšteno da će ambasada Srbije biti prebačena iz Tel Aviva u Jerusalim. Trampov tim će učiniti sve kako bi on bio ponovo izabran za predsednika SAD, bez obzira da li će to uništiti mir, naveo je Erekat na Tviteru. Srbija i Kosovo potpisali su danas u Beloj kući u prisustvu predsednika Trampa sporazum o normalizaciji ekonomskih veza; kao gest prema Izraelu Srbija je najavila da će prebaciti svoju ambasadu u Jerusalim, a Priština da