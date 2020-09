Lončar: Nisu ispunjeni uslovi da bi se kineska vakcina testirala u Srbiji

Danas pre 8 sati | Piše: Beta

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da nisu ispunjeni uslovi da bi se kineska vakcina testirala u Srbiji.

Lončar je za televiziju Pink kazao da će to ministarstvo obavestiti građane kada vakcina „dodje do određene faze i do zahteva da se u Srbiji testira“, ali i kada vakcina ispuni sve uslove u srpskoj Agenciji za lekove. „Mi nismo neka neozbiljna država koja može na nekom drugom principu da funkcioniše, da se ne ispoštuju sva ta pravila koja postoje“, kazao je ministar. Prema njegovim rečima, trebalo bi da krajem godine i početkom sledeće bude proizvedena bezbedna