US Open: Preokret Serene Vilijams protiv Stivens za osminu finala

Danas pre 8 sati | Piše: Beta

Američka teniserka Serena Vilijams plasirala se u osminu finala Otvorenog prvenstva SAD, pošto je večeras pobedila zemljakinju Sloun Stivens sa 2:6, 6:2, 6:2.

Vilijams, osma teniserka sveta, do pobede je stigla posle sat i 46 minuta igre. Ona će se za plasman u četvrtfinale Ju Es Opena boriti sa Grkinjom Marijom Sakari koja je bila bolja od Amerikanke Amande Anisimove sa 6:3, 6:1. Serena doing Serena things. The six-time US Open Champion with the Serve of the Day and a ticket to Round 4. @Heineken_US | #USOpen pic.twitter.com/fURD6avuuO — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2020 Plasman u osminu finala u ženskoj