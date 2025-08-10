Kroz Kipar do prave forme – Srbija na novom testu pred Evrobasket (RTS1, 16.00)

Košarkaška reprezenacija Srbije u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo učestvuje na "ECOMMBX" turniru u kiparskom Limasolu. U dvorani "Spiros Kiprijanu" Srbija je pobedila Grčku, a igraće protiv Kipra od 16.00 uz direktan prenos na Prvom programu RTS-a. Tok meča iz časa u čas možete pratiti na našem portalu.

Košarkaši Srbije pobedili su Grčku sa 76:66 u prvom pripremnom meču na turniru na Kipru pred Evrobasket. Pre toga iza zatvorenih vrata ekipa Svetislava Pešića je trijumfovala nad Bosnom i Hercegovinom i Poljskom. Naredni rival Srbiji je domaća selekcija Kipra koja je na svom terenu pretrpela ubedljiv poraz od Izraela, koji je takođe učesnik ovih priprema u Limasolu. Srbija je od osvajanja bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Parizu, upisala pet trijumfa zaredom
