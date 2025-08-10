"Orlići" pali posle velike drame - nije se moglo protiv "crvene furije"

Mlada košarkaška reprezentacija Srbije do 16 godina poražena je u uzbudljivom meču trećeg kola grupe C na Evropskom prvenstvu - Španija je slavila rezultatom 97:95 i zauzela čelnu poziciju u grupi.

Ovim ishodom, "orlići" su takmičenje u grupnoj fazi završili na drugom mestu i u osmini finala će se sastati sa trećeplasiranim timom iz grupe D, što će biti Rumunija ili Letonija. Njihov međusobni duel zakazan je za danas u 19 časova. Susret u Tbilisiju otvoren je boljom igrom Španije, koja je povela 9:3, ali je srpska selekcija brzo uzvratila serijom od 10:0 i preuzela kontrolu rezultata do kraja prve četvrtine. Ipak, u drugom periodu usledio je snažan nalet