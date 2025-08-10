EP (U16) - ''Orlići'' poklekli u uzbudljivoj završnici, Špancima prvo mesto u grupi, Srbiji teži rival u osmini finala

Kadetska reprezentacija Srbije poražena je danas u utakmici trećeg kola Grupe C na Evropskom prvenstvu u Tbilisiju.

U duelu direktnih rivala za prvo mesto u grupi, Španija je u uzbudljivoj završnici bila bolja i na kraju slavila sa 97:95. Španci su ovom pobedom obezbedili prvo mesto u grupi sa maksimalnim učinkom, a Srbija će u osminu finala kao drugoplasirana u svojoj grupi. Početkom četvrte četvrtine Španija je imala 12 poena prednosti, Srbija je uspela u samom finišu da izjednači na 95:95, a pobedonosni koš postigao je Giljem Taso na 35 sekundi do kraja. Nikola Kusturica je