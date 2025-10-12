O ulaznicama, politici i pomalo fudbalu: Iza kulisa debakla Srbije protiv Albanije

BBC News pre 34 minuta | Slobodan Maričić - BBC novinar

Reuters Rej Manaj, strelac pobedonosnog gola za Albaniju

„Sto dinara, sve po sto dinara – kikiriki, semenke, suncokret, bombonke“, nabraja 68-godišnja Milica Kitanović iz Leskovca proizvode koje nudi, uredno poređane na maloj improvizovanoj tezgi ispred nje.

Kosa joj je seda, lice okruglo i vedro, a preko crne dukserice nosi bordo prsluk.

„Voda je moja, to ne prodajem“, dodaje uz osmeh.

Do početka ključnog meča kvalifikacija Srbije za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine ostalo je tek nešto više od dva sata.

Ispred leskovačkog stadiona Dubočica mahom su samo redari u fluorescentnim prslucima, veliki broj pripadnika policije u raznoraznoj opremi i – baka Milica.

Za utakmicu ne haje previše.

„Ne znam, ne bavim se time, bolje pitaj nekog ko je više popametan“, kaže kratko.

I dobro je da je tako, jer bi nekoliko sati kasnije, poput većine ljudi i na stadionu i u zemlji, bila potpuno šokirana porazom „orlova“ od Albanije 0:1, kojim je Srbija šanse da izbori vizu za Ameriku, Kanadu i Meksiko svela na domen teorije.

Pritom, u dalje kalkulacije i borbe najverovatnije ide bez selektora Dragana Stojkovića – ponudio je ostavku rukovodstvu Fudbalskog saveza Srbije (FSS) i teško da će je oni odbiti.

Time se, posle krajnje neobične atmosfere i u gradu i na stadionu, završila još jedna tužna epizoda nacionalnog tima, izvesno i Stojkovićev mandat, ali to ste sve već videli.

Ono što niste, jeste šta se sve dešavalo u gradu pred utakmicu, ko je zapravo prisustvovao susretu Srbije i Albanije i kako je sve izgledalo na stadionu.

Idemo redom.

Na putu do stadiona

Nekoliko sati pred početak utakmice, situacija u centru Leskovca bila je potpuno mirna - kao da se ne igra „meč visokog rizika“, kako su ga nadležni okarakterisali.

Doduše, duž Bulevara oslobođenja, jedne od centralnih leskovačkih ulica, bilo je nekoliko kombija i automobila punih pripadnika policije.

Tu prvi put nalećem i na nekoga ko deluje kao da je krenuo na stadion – muškarca u sivoj dukserici sa grbom Srbije i ženu kojoj ispod jakne viri dres Srbije.

Došli su iz Smedereva, kažu.

Međutim, na pitanje kako su došli do karte zaćutali su i na tren se pogledali.

„Aplicirali smo preko Fudbalskog saveza Srbije“, rekao je on kratko i odoše.

Karata za susret protiv Albanije nije bilo u slobodnoj prodaji.

Iz bezbednosnih razloga, u dogovoru sa Međunarodnom fudbalskom federacijom (FIFA) i Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije, saopšteno je iz FSS-a.

Biće podeljene, između ostalog, regionalnim savezima, klubovima, polaznicima škola fudbala, dodali su.

Upravo je bezbednost bila tema i posle susreta protiv Engleske, takođe završenog debaklom (0:5), kada je na stadionu Crvene zvezde bilo skandiranja protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a potom i fizičkih sukoba.

Ubrzo je doneta odluka da se meč protiv Albanije premesti na jug, za Leskovac, na stadion Dubočice od tek oko 8.000 mesta, naspram 50.000 na „Rajku Mitiću“.

BBC

„Logično razmišljanje da je trebalo da bude u Beogradu“, kaže 25-godišnji Predrag Pančić iz Leskovca za BBC na srpskom.

Zbog čega je onda prebačeno sve ovde?

„Nemam pojma… Verovatno da bi bilo manje skandala, manje publike je lakše kontrolisati“, odgovara mladić, sedeći na klupi u centru grada.

Očekuje ne samo pobedu, već „da ih oderemo“.

Najviše voli napadača Juventusa Dušana Vlahovića.

Međutim, kao da se više pričalo o prebacivanju u Leskovac i ulaznicama, nego o fudbalu.

Dok je 45-godišnjoj Leskovčanki Dragani Đorđević, iako priznaje ne prati toliko fudbal, drago što se meč igra u njenom rodnom gradu, 27-godišnji Nikola Danilović nije baš oduševljen: „Bespotrebne tenzije“, kaže kratko.

„Uopšte me ne zanima… Da nije protiv Albanije navijao bih protiv“, dodaje stariji muškarac u prolazu, dok šeta psa po Gradskom trgu.

BBC

Ubrzo nalećem i na trojicu momaka od kojih jedan nosi duksericu sa grbom Srbije.

„Laganih 1:0 poluvreme, 2:0 kraj, strelci (Aleksandar) Mitrović i Vlahović“, uveren je jedan od njih, koji se predstavio samo kao Bobo iz Crne Gore.

Na pitanje kako je došao do karte, opet neka čudna tišina.

„Nemoj to“, kaže tiho.

„To je Fudbalskom savezu Crne Gore dodeljeno“, dodaje potom.

Sličan put do ulaznica imao je i 52-godišnji Golub Igrutinović iz Kosovske Mitrovice, koji je u Leskovac došao sa sinom Vukanom.

„Tata ima druga koji radi u Fudbalskom savezu Kosova, on nam je dao karte“, kaže 11-godišnji dečak na nagovor oca, koji se smeje i sleže ramenima.

Reč je o Fudbalskom savezu Kosova i Metohije, u okviru FSS-a, čijem funkcionisanju se protive Fudbalski savez Kosova i zvanična Priština.

Vukan ne samo da očekuje pobedu od 3:0 (dva gola Mitrović, jedan Vlahović), već i da „orlovi“ na Mundijalu 2026. dobiju laku grupu i plasiraju se u četvrtfinale.

Njegov tata je malo oprezniji, ali i on očekuje pobedu.

Može li manji kapacitet stadiona u Leskovcu da pomogne ili odmogne ekipi, pitam ga?

„Pa, ako se gleda samo na navijače, manji broj znači i manju podršku, ali tako je, kako je“, odgovara.

Na mitingu

Na Gradskom trgu ubrzo počinju da se skupljaju ljudi.

Nekolicina nosi zastave Srbije, a ubrzo šire i transparent „Građani protiv blokada – podrška srpskom narodu na Kosovu i Metohiji“.

Reč je o jednom od mitinga pristalica vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), koji su tokom subote održani u gradovima širom Srbije, paralelno sa skupovima studenata, a uoči lokalnih izbora na Kosovu.

BBC

„Podržavam našeg predsednika Vučića, koji se trudi ne samo za Leskovac, nego za celu Srbiju“, kaže mi 46-godišnja Suzana Lepojević, učesnica skupa.

„Ono što rade blokaderi je stvarno sramota… Oni ruše, to ničemu ne vodi“, dodaje.

Posle pada nadstrešnice železničke stanice 1. novembra 2024. u Novom Sadu, kada je poginulo 16 ljudi, počeli su veliki protesti širom zemlje, koje mahom predvode studenti, tražeći utvrđivanje odgovornosti za tragediju.

„Htela bih da pozdravim predsednika Vučića i da mu poručim da smo svi uz njega, da ga svi volimo i poštujemo i Srbija treba da ide napred, a ne nazad, kao što blokaderi žele“, nastavlja Lepojević u dahu.

Za sebe kratko kaže da „radi u bolnici" i pokazuje mi da u njenom društvu ima i medicinskih sestara.

Pitam je da li ima kartu za utakmicu?

Naravno, odgovara.

„Pobedićemo 3:0“.

BBC Lepojević, druga sleva, u crvenoj odeći

Tu je i Dejan Tomašević, bivši košarkaški reprezentativac, a danas narodni poslanik SNS-a i, prema pisanju medija, glavni kandidat za novog predsednika Olimpijskog komiteta Srbije.

„Očekujem pobedu, nemam nikakvu dilemu da će orlovi odigrati dobru utakmicu, a siguran sam i da će atmosfera biti dobra, prava praznična i fudbalska“, kaže Tomašević za BBC na srpskom.

Hvali lokalnu samoupravu i „koliko se grad promenio, čemu je pomogla i izgradnja novog stadiona“, otvorenog 2023. godine, na kom se u drugoj ligi takmiči FK Dubočica, a čiji su fudbaleri u septembru stupili u štrajk zbog neisplaćenih plata.

I on ima kartu.

„Imam prijatelje u Fudbalskom savezu“, kaže kratko.

„U poslednje dve godine čini mi se da sam bio na svakom meču Srbije, nijedan nisam propustio“.

Nekoliko minuta kasnije, dok prekucavam nakupljene izjave u obližnjem kafiću, vidim kako učesnici skupa kreću u šetnju leskovačkim ulicama.

Dečak za dugačkim susednim stolom, gde kao da sedi čitav razred – i to neki od početnih – odjednom je izašao napolje i okupljenima viknuo: „Ćaci!“

BBC Dejan Tomašević sa košarkaškom reprezentacijom SR Jugoslavije ima sedam osvojenih medalja, od čega čak pet zlatnih

Ispred stadiona

Mrak se polako spušta na Leskovac, grad od oko 55.000 stanovnika, nekada poznat kao „srpski Mančester“, zbog razvijene tekstilne industrije.

Dok prilazim stadionu, u obližnjoj ulici staje i nekoliko međugradskih autobusa, iz kojih potom izlaze ljudi koji idu na utakmicu.

Video sam tri sa beogradskim tablicama i jedan iz Velike Plane.

Polako ulaze na tribine, uz zaista rigorozne provere i lične karte na uvid.

Želim i ja da uđem, ali mi baka Milica priča kako ima malu penziju, sina u Sloveniji, a ćerku udatu tu u Leskovcu, a ruku mi pruža Zoran Arsić iz Bojnika.

„Pametna odluka da meč bude ovde - biće manje nereda, manje gužve, manje tih skandala“, priča Arsić, stojeći pored nje.

BBC Baka Milica i Zoran Arsić

BBC Stadion Dubočica

Ipak, očekuje da „90 odsto Albanci naprave scenu kao što je bio u Beogradu“.

Aludira na „slučaj dron“ i susret iz 2014. godine, odigran na stadionu Partizana u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2016.

Dron sa zastavom takozvane „Velike Albanije“, koja su pripojeni delovi Kosova, Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore i Grčke, tada je leteo iznad terena, zbog čega je došlo do sukoba fudbalera, u koji su se uključili i pojedini navijači i napali gostujuće igrače.

Srbija je žestoko kažnjena i nije se plasirala na Euro u Francuskoj.

„Ovde su šanse svedene na minimum da se to desi – vrlo pametno… Ne mora da bude 50.000, nek bude 6.000, ali da sve prođe u redu“, nastavlja stariji čovek.

„A sve je to zahvaljujući predsedniku“.

Podržavate ga, pitam?

Potvrdno klima glavom.

„Ima dostojanstvo, svoje ja, ne da na našu zemlju, na naš narod, drži do sebe, ne dozvoljava da ga gaze, ucenjuju, kao što rade drugi predsednici.“

A studenti i protesti?

„Manipulacija sa strane - uzimaju pare, neki su i sredovečni, a sebe nazivaju studentima, sramota šta se radi“, odgovara.

Predsednik Vučić često izjavljuje da su protesti finansirani iz inostranstva i pominje navodnu umešanost stranih bezbednosnih službi.

„Živimo kako nam dozvoljavaju ti strani moćnici, pa više ne razmišljamo glavom, nego stomakom, zato što nemamo dobar standard, dobar život“, naglašava Arsić.

Čime vi razmišljate, postavljam još jedno pitanje?

„Ja glavom“.

BBC Šalovi, zastave, kačketi - sve po 1.000 dinara

BBC

Na stadionu

„Molimo vas i za sportsko navijanje tokom utakmice – ujedinjeni ljubavlju prema fudbalu, budimo primer sportskog duha i poštovanja“.

Ta je poruka išla sa razglasa dok se polako punio stadion kapaciteta oko 8.000 mesta, umanjenih na oko 6.500, usled kazni zbog incidenata protiv Engleske.

I nije se napunio do kraja, bilo je tu i tamo praznih stolica.

Igrači Srbije na teren su ispraćeni aplauzima i taktovima Marša na Drinu, koji se pred meč često smenjivao sa muzikom iz Otpisanih, a gostujući tim zvižducima.

Sa razglasa je pročitano i „deset koraka neophodnih da meč prođe u fer pleju“.

„Navijajmo za Srbiju“ glasio je prvi, a moglo se čuti i „podržimo orlove na pravi način, srcem, fer i sportski“, „poštuj igru, protivnika, budi džentlmen“, kao i „poštovanje za protivnika, ljubav za svoj tim“.

Himnu Albanije izviždao je ceo stadion.

Meč je počeo, praćen uobičajenim repertoarom sa tribina: „Srbija, Srbija“, „Ajmo, ajde, svi u napad“, „Kosovo je srce Srbije“, a čulo se i skandiranje „Republika Srpska“.

Ali to je bilo samo povremeno, atmosfera je mahom bila pozorišna.

Navijači su se budili samo posle šansi – Vlahović je velike promašio u 26. i 62. minutu – ili posle kornera, ali posebno posle gola koji je Albanija postigla u nadoknadi prvog poluvremena.

Strelac Rej Manaj je tokom proslave rukama pokazao albanskog dvoglavog orla, na šta je veliki broj ljudi burno reagovao.

U drugom delu igre, kako je vreme sve više radilo ono što mu najbolje ide – neumitno teklo – tako je i strpljenje publike nestajalo.

„Menjaj nešto, Dragane“, viknuo je neko u 59. minutu, što se jasno čulo širom stadiona, imajući u vidu potpuni muk na tribinama.

„Menjaj Piksija“, odgovorio je drugi glas.

Na kraju je, kao i tokom susreta sa Engleskom u Beogradu, ceo stadion skandirao „Piksi, odlazi“.

Uvreda predsedniku Vučiću nije bilo.

BBC „Može dres, Mitro?" - poruka jednog deteta, bačena ispred stadiona posle utakmice

