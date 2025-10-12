Vladan Milojević novi selektor Srbije? Evo kada bi trener Crvene zvezde trebao da debituje na klupi Orlova

Vladan Milojević, trener Crvene zvezde, trebao bi da postane novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije.

Iako je dan ranije, TV Arena saopštila iz nezvaničnih izvora da će Veljko Paunović biti Piksijev naslednik, ekskluzivno saznanje Sportskog žurnala je da će to ipak biti Milojević. Milojević bi trebao da bude imenovan za selektora na narednoj sednici Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije zakazanoj za 17. oktobar. Ipak, čeka se konačna odluka. U slučaju imenovanja uporedo bi do zimske pauze i isteka ugovora sa Crvenom zvezdom, vodio klub u Super ligi i Ligi