Ništa od Paunovića, Milojević novi selektor Srbije?

B92 pre 8 minuta
Ništa od Paunovića, Milojević novi selektor Srbije?

Vladan Milojević, trener fudbalera Crvene zvezde, glavni je kandidat da preuzme kormilo fudbalske reprezentacije Srbije prema pisanju srpskih medija.

Kako je naveo "Sportski žurnal", u tekstu koji je u međuvremenu obrisan, Milojević će biti imenova na sledećoj sednici Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije (FSS) koja je zakazana za 17. oktobar. Isti izvor je tvrdio da će Milojević uporedo obavljati selektorsku i trenersku delatnost sve do zimske pauze. Sa klubom ima važeći ugovor do kraja juna 2026. godine. Debi na klupi "orlova", u slučaju da zaista postane selektor, bi trebalo da ima 13. novembra na
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Senzacija! On će biti novi selektor Srbije?!

Senzacija! On će biti novi selektor Srbije?!

Večernje novosti pre 3 minuta
Vladan Milojević novi selektor Srbije: Evo kada će trener Crvene zvezde debitovati na klupi Orlova

Vladan Milojević novi selektor Srbije: Evo kada će trener Crvene zvezde debitovati na klupi Orlova

Kurir pre 28 minuta
Niškim studentima potrebne donacije za pešačenje do Novog Sada na protest 1. novembra

Niškim studentima potrebne donacije za pešačenje do Novog Sada na protest 1. novembra

Moj Novi Sad pre 33 minuta
I Vučić ocenio da će protest 1. novembra u Novom Sadu biti nasilan

I Vučić ocenio da će protest 1. novembra u Novom Sadu biti nasilan

Moj Novi Sad pre 58 minuta
Veliki obrt, Vladan Milojević novi selektor Srbije: "Biće imenovan i vodiće reprezentaciju na Vembliju"

Veliki obrt, Vladan Milojević novi selektor Srbije: "Biće imenovan i vodiće reprezentaciju na Vembliju"

Mondo pre 33 minuta
Ekskluzivno: Milojević novi selektor Srbije

Ekskluzivno: Milojević novi selektor Srbije

Sportski žurnal pre 49 minuta
Jedna od najpoznatijih svetskih pevačica vrištala na sav glas i slavila pobedu Albanije nad Srbijom

Jedna od najpoznatijih svetskih pevačica vrištala na sav glas i slavila pobedu Albanije nad Srbijom

Telegraf pre 43 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalKošarkaCrvena ZvezdaFudbalski savezFSSB92Fudbalski savez SrbijeVladan Milojević

Sport, najnovije vesti »

Studenti u blokadi odgovorili na optužbe Aleksandra Vučića

Studenti u blokadi odgovorili na optužbe Aleksandra Vučića

Danas pre 58 minuta
Vujadin Savić napustio Crvenu zvezdu

Vujadin Savić napustio Crvenu zvezdu

Danas pre 23 minuta
Vujadin Savić nije više u stručnom štabu Zvezde

Vujadin Savić nije više u stručnom štabu Zvezde

Sportski žurnal pre 12 minuta
Sferopulos u crno-belom: Bivši trener Zvezde već pronašao novi klub?!

Sferopulos u crno-belom: Bivši trener Zvezde već pronašao novi klub?!

Kurir pre 8 minuta
Obradović u Zvezdi – emocija, glavobolja i zadatak koji ne bi smeo svako da preuzme

Obradović u Zvezdi – emocija, glavobolja i zadatak koji ne bi smeo svako da preuzme

Nova pre 8 minuta