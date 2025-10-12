Ništa od Paunovića, Milojević novi selektor Srbije?

Vladan Milojević, trener fudbalera Crvene zvezde, glavni je kandidat da preuzme kormilo fudbalske reprezentacije Srbije prema pisanju srpskih medija.

Kako je naveo "Sportski žurnal", u tekstu koji je u međuvremenu obrisan, Milojević će biti imenova na sledećoj sednici Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije (FSS) koja je zakazana za 17. oktobar. Isti izvor je tvrdio da će Milojević uporedo obavljati selektorsku i trenersku delatnost sve do zimske pauze. Sa klubom ima važeći ugovor do kraja juna 2026. godine. Debi na klupi "orlova", u slučaju da zaista postane selektor, bi trebalo da ima 13. novembra na