Najveće tenisko čudo u istoriji mastersa: Vašero posle preokreta pobedio rođaka za titulu u Šangaju

Teniser iz Monaka Valentan Vašero osvojio je titulu na mastersu u Šangaju, pošto je pobedio svog rođaka 54. igrača sveta Francuza Artura Rinderkneša posle tri seta, 4:6, 6:3, 6:3.

Vašero je pobedio posle dva sata i 12 minuta i kao 204. teniser sveta postao je najslabije rangirani igrač koji je osvojio trofej na mastersu. Rinderkneš je u trećem gemu prvog seta oduzeo servis protivniku, prednost brejka je sačuvao do kraja i poveo u meču. Vašero je napravio brejk u osmom gemu drugog seta i posle osvojenog gema na svoj servis izborio je treći set. On je bio ubedljiviji u trećem setu, dva puta je oduzeo servis svom rođaku i posle druge meč lopte