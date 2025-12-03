Privremeni trener Partizana pred meč sa Bajernom: Hoću da vratim košarku u prvi plan

Privremeni trener Partizana Mirko Ocokoljić obratio se medijima uoči meča 14. kola Evrolige protiv Bajerna iz Minhena (20.45).

Klub je prethodnih dana napustio trener Željko Obradović, a na njegovu stolicu je barem na jedan period seo Mirko Ocokoljić. – Hoću da vratim košarku u prvi plan i to mi je jedini zadatak i jedino se time bavim. Poslednja tri, četiri dana smo posle jedne kratke pauze imali priliku da treniramo, sva naša priča je o Bajernu i da neke stvar pripremimo na što bolj način. Da neke stvari koje nisu bile dobre, pre svega u Atini, popravimo, da ne bude dobra samo četvrtina