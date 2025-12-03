"Moramo da se nosimo sa tim": Gordon Herbert nije mogao da ne spomene Obradovića

Košarkaši Bajerna gostuju ekipi Partizana u četvrtak od 20.45 u Beogradskoj areni u okviru 14. kola Evrolige.

Biće to prvi meč crno-belih od odlaska Željka Obradovića, pa će Gordon Herbert imati znatno teži taktički zadatak, pošto će sa druge strane biti Mirko Ocokoljić. Trener Bavaraca je svestan da je ranjeni lav najopasniji. Bajern je trenutno na 16. poziciji sa skorom 5-8, dok je Partizan 18. sa pobednom manje. Nemci očekuju paklenu atmosferu u Areni i 20.000 Grobara protiv njih, ali se nadaju da mogu da se nose sa neprijateljskim okruženjem. "Kao i uvek u Beogradu,