Poznato ko sudi Partizanu na prvom duelu bez Željka Obradovića

Evroliga obelodanila je arbitre za utakmicu 14. kola Evrolige između Partizana i Bajerna.

Ovaj duel biće specifičan po tome, što na klupi neće biti Željka Obradovića, koji je odlučio da podnese ostavku, pa će utakmicu protiv ekipe iz Minhena ekipu predvoditi Mirko Ocokoljić. Utakmicu u Beogradskoj areni, sudiće trojka u sastavu Migel Anhel Peres iz Španije, Arturas Šukis iz Litvanije i Tomas Bisuel iz Francuske. Partizan pred ovaj meč ima učinak od četiri pobeda i devet poraza, dok je Bajern na jednu pobedu ispred crno-belih.