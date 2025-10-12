Lola Radivojević bez titule u Majorki: Srpska teniserka izgubila u finalu od Argentinke Solane Sijere

Mlada srpska teniserka Lola Radivojević nije uspela da osvoji titulu na čelindžeru u španskoj Majorki, pošto je u finalu savladana od Solane Sijere iz Argentine, inače 86. teniserke na WTA listi - 2:0 (6:3, 6:1).

Uslovi za igru na ovom meču nisu bili najidealniji i duel je bio prekinut na čak dva sata zbog padavina, a bolji ritam je imala Argentinka, koja je bila najveće iznenađenje Vimbldona ove godine, pošto se domogla osmine finala. Argentinka je dominirala u duelu sa našom teniserkom od početka do kraja, u prvom setu je napravila čak tri brejka, dok je Lola jedan uspela da neutrališe, a u drugom setu je naša teniserka uspela da osvoji samo jedan jedini gem. Lola će od