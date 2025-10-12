Lola Radivojević bez titule u Majorki: Srpska teniserka izgubila u finalu od Argentinke Solane Sijere

Dnevnik pre 2 sata
Lola Radivojević bez titule u Majorki: Srpska teniserka izgubila u finalu od Argentinke Solane Sijere

Mlada srpska teniserka Lola Radivojević nije uspela da osvoji titulu na čelindžeru u španskoj Majorki, pošto je u finalu savladana od Solane Sijere iz Argentine, inače 86. teniserke na WTA listi - 2:0 (6:3, 6:1).

Uslovi za igru na ovom meču nisu bili najidealniji i duel je bio prekinut na čak dva sata zbog padavina, a bolji ritam je imala Argentinka, koja je bila najveće iznenađenje Vimbldona ove godine, pošto se domogla osmine finala. Argentinka je dominirala u duelu sa našom teniserkom od početka do kraja, u prvom setu je napravila čak tri brejka, dok je Lola jedan uspela da neutrališe, a u drugom setu je naša teniserka uspela da osvoji samo jedan jedini gem. Lola će od
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Gof osvojila titulu na turniru u Vuhanu

Gof osvojila titulu na turniru u Vuhanu

Nova pre 2 sata
Naša Lola izgubila finale od najveće senzacije Vimbldona ove godine, zovu je Del Potro u ženskoj konkurenciji

Naša Lola izgubila finale od najveće senzacije Vimbldona ove godine, zovu je Del Potro u ženskoj konkurenciji

Telegraf pre 2 sata
Vašero: Jedan od nas je morao da izgubi, ali mislim da su danas tu dva pobednika; Rinderkneš: Dva rođaka su snažnija od jednog…

Vašero: Jedan od nas je morao da izgubi, ali mislim da su danas tu dva pobednika; Rinderkneš: Dva rođaka su snažnija od jednog

Sportski žurnal pre 3 sata
Napravio jedno od najvećih čuda u istoriji tenisa: „Nerealno, ovo je nestvarna priča za tenis“

Napravio jedno od najvećih čuda u istoriji tenisa: „Nerealno, ovo je nestvarna priča za tenis“

Nova pre 4 sati
Drugi trofej za Koko u 2025, posle Rolan Garosa

Drugi trofej za Koko u 2025, posle Rolan Garosa

Sport klub pre 4 sati
Lola nije uspela ali uteha je najbolji rejting u karijeri

Lola nije uspela ali uteha je najbolji rejting u karijeri

Sport klub pre 4 sati
Lola Radivojević ostala bez titule, ali je skočila na VTA listi - najbolji renking karijere

Lola Radivojević ostala bez titule, ali je skočila na VTA listi - najbolji renking karijere

B92 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ArgentinaVimbldonWTAWTA lista

Sport, najnovije vesti »

“Neka neko dobronameran kaže Vučiću da nema pojma o fudbalu”: Član Skupštine FSS direktan posle kraha protiv Albanije

“Neka neko dobronameran kaže Vučiću da nema pojma o fudbalu”: Član Skupštine FSS direktan posle kraha protiv Albanije

Danas pre 51 minuta
(VIDEO) Farska Ostrva prave čuda u grupi sa Hrvatskom i Crnom Gorom u borbi za Svetsko prvenstvo, goleada Holandije

(VIDEO) Farska Ostrva prave čuda u grupi sa Hrvatskom i Crnom Gorom u borbi za Svetsko prvenstvo, goleada Holandije

Danas pre 1 sat
Desetine kamiona pomoći ulaze u Gazu, Izrael se sprema za prihvat talaca

Desetine kamiona pomoći ulaze u Gazu, Izrael se sprema za prihvat talaca

Danas pre 2 sata
Pričalo se i o Partizanu: Žofri Lovernj ima novi klub

Pričalo se i o Partizanu: Žofri Lovernj ima novi klub

Danas pre 2 sata
Vujadin Savić napustio Crvenu zvezdu

Vujadin Savić napustio Crvenu zvezdu

Danas pre 3 sata