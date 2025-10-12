Naša Lola izgubila finale od najveće senzacije Vimbldona ove godine, zovu je Del Potro u ženskoj konkurenciji

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Mlada srpska teniserka, Lola Radivojević nije uspela da osvoji titulu na čelindžeru u španskoj Majorki, pošto je u finalu savladana od strane Solane Sijere iz Argentine, inače 86. teniserke na WTA listi - 2:0 (6:3, 6:1).

Uslovi za igru na ovom meču nisu bili najidealniji i duel je bio prekinut na čak dva sata zbog padavina, a bolji ritam je imala Argentinka, koja je bila najveće iznenađenje Vimbldona ove godine, pošto se domogla plasmana sve do osmine finala. Zanimljivo je da je to uradila kao laki-luzer, pošto je poražena od Tare Gibson u poslednjem kolu kvalifikacija, da bi nakon toga u glavnom žrebu imala nekoliko impresivnih trijumfa. Prvo je preskočila Oliviju Gadecki iz
