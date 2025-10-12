Vašero: Jedan od nas je morao da izgubi, ali mislim da su danas tu dva pobednika; Rinderkneš: Dva rođaka su snažnija od jednog…

Valentan je postao najslabije rangirani igrač koji je osvojio trofej na mastersu serije 1000

Teniser iz Monaka Valentan Vašero osvojio je titulu na mastersu u Šangaju, pobedio je rođaka 54. igrača sveta Francuza Artura Rinderkneša, 4:6, 6:3, 6:3. Vašero je pobedio posle dva sata i 12 minuta i kao 204. teniser sveta postao je najslabije rangirani igrač koji je osvojio trofej na mastersu serije 1000. - Nerealno je ovo što se upravo dogodilo, nemam pojma šta se sada dešava. Čak i ne sanjam, ovo je ludilo. Zadovoljan sam igrom u prethodne dve nedelje. Želim da