Vašero: Jedan od nas je morao da izgubi, ali mislim da su danas tu dva pobednika; Rinderkneš: Dva rođaka su snažnija od jednog
Sportski žurnal pre 50 minuta
Valentan je postao najslabije rangirani igrač koji je osvojio trofej na mastersu serije 1000
Teniser iz Monaka Valentan Vašero osvojio je titulu na mastersu u Šangaju, pobedio je rođaka 54. igrača sveta Francuza Artura Rinderkneša, 4:6, 6:3, 6:3. Vašero je pobedio posle dva sata i 12 minuta i kao 204. teniser sveta postao je najslabije rangirani igrač koji je osvojio trofej na mastersu serije 1000. - Nerealno je ovo što se upravo dogodilo, nemam pojma šta se sada dešava. Čak i ne sanjam, ovo je ludilo. Zadovoljan sam igrom u prethodne dve nedelje. Želim da