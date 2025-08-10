Srbija strahuje pred evrobasket: Otkriveno stanje Vase Micića, oglasio se Pešić nakon ubedljive pobede!

Kurir pre 1 sat
Srbija strahuje pred evrobasket: Otkriveno stanje Vase Micića, oglasio se Pešić nakon ubedljive pobede!

Seletkor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić govorio je o stanju Vase Micića.

Pešićje otrkio nakon meča sa Kiprom da Micića tek čeka testiranje: - Nadamo se da će biti spreman za Minhen. Sutra ćemo obaviti testiranje. On će nastaviti da radi pa ćemo da vidimo šta kažu doktori i atletski treneri. Nadamo se da bismo mogli da imamo neki napredak. On se borio, ali je sve drugačije kada radite sami, a kada je 1 na 1 i pogotovo 5 na 5. Najvažnije je da ti bolovi prođu - objasnio je Pešić pa nastavio: - Čestitam mojim igračima i mom timu pre svega
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Pešić govorio o pobedi od 67 razlike i povredi Vase Micića

Pešić govorio o pobedi od 67 razlike i povredi Vase Micića

Sputnik pre 26 minuta
EP (U16) - ''Orlići'' poklekli u uzbudljivoj završnici, Špancima prvo mesto u grupi, Srbiji teži rival u osmini finala

EP (U16) - ''Orlići'' poklekli u uzbudljivoj završnici, Špancima prvo mesto u grupi, Srbiji teži rival u osmini finala

Sportske.net pre 1 sat
Orlići posle velike drame poraženi od Španije

Orlići posle velike drame poraženi od Španije

Sputnik pre 1 sat
"Orlići" pali nakon drame: Španija bolja od Srbije na Evrobasketu!

"Orlići" pali nakon drame: Španija bolja od Srbije na Evrobasketu!

Kurir pre 50 minuta
"Orlići" pali posle velike drame - nije se moglo protiv "crvene furije"

"Orlići" pali posle velike drame - nije se moglo protiv "crvene furije"

B92 pre 1 sat
Svetislav Pešić pričao o rekordnoj pobedi, pa otkrio stanje Micića: "Videćemo šta kažu doktori..."

Svetislav Pešić pričao o rekordnoj pobedi, pa otkrio stanje Micića: "Videćemo šta kažu doktori..."

Telegraf pre 1 sat
Orlovi napuštaju Limasol sa najubedljivijom pobedom u istoriji, Kipar daleko slabiji rival

Orlovi napuštaju Limasol sa najubedljivijom pobedom u istoriji, Kipar daleko slabiji rival

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

AtletikaSvetislav PešićKiparEvrobasketMinhenVasilije MicićKosarkaska reprezentacija srbijevasa micic

Sport, najnovije vesti »

Kadeti Srbije poraženi od Španije za kraj grupne faze Evropskog prvenstva

Kadeti Srbije poraženi od Španije za kraj grupne faze Evropskog prvenstva

Danas pre 6 minuta
Reprezentacija Poljske putuje oslabljena na Evropsko prvenstvo: Džeremi Sočan propušta šampionat zbog povrede lista

Reprezentacija Poljske putuje oslabljena na Evropsko prvenstvo: Džeremi Sočan propušta šampionat zbog povrede lista

Danas pre 1 sat
Svetislav Pešić: Za nas je obaveza da uvek reprezentujemo srpsku košarku na najbolji mogući način

Svetislav Pešić: Za nas je obaveza da uvek reprezentujemo srpsku košarku na najbolji mogući način

Danas pre 46 minuta
Kristal Palas nakon penala savladao Liverpul i osvojio Komjuniti šild

Kristal Palas nakon penala savladao Liverpul i osvojio Komjuniti šild

Danas pre 1 sat
Kristal Palas preko Liverpula i penala do Komjuniti šilda

Kristal Palas preko Liverpula i penala do Komjuniti šilda

Nedeljnik pre 1 minut