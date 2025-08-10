Srbija strahuje pred evrobasket: Otkriveno stanje Vase Micića, oglasio se Pešić nakon ubedljive pobede!

Seletkor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić govorio je o stanju Vase Micića.

Pešićje otrkio nakon meča sa Kiprom da Micića tek čeka testiranje: - Nadamo se da će biti spreman za Minhen. Sutra ćemo obaviti testiranje. On će nastaviti da radi pa ćemo da vidimo šta kažu doktori i atletski treneri. Nadamo se da bismo mogli da imamo neki napredak. On se borio, ali je sve drugačije kada radite sami, a kada je 1 na 1 i pogotovo 5 na 5. Najvažnije je da ti bolovi prođu - objasnio je Pešić pa nastavio: - Čestitam mojim igračima i mom timu pre svega