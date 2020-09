Dodik će tražiti izmeštanje Ambasade BiH u Jerusalim

RTV pre 1 sat | Tanjug

BANJALUKA - Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će danas uputiti zahtev Predsedništvu BiH da Ambasada BiH bude premeštena iz Tel Aviva u Jerusalim, jer je to interes SAD.

"Očigledno je da je ovo visoki interes SAD, što smo mogli da vidimo i pre nekoliko dana kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio u Vašingtonu. Zašto mi to ne bismo uradili ako nam je stalo do američke podrške", rekao je Dodik u obraćanju na posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srpske. On je naveo da će to reći i zameniku pomoćnika državnog sekretara SAD Metjuu Palmeru koji dolazi u posetu Sarajevu. "Premeštanje Ambasade u Jerusalim značilo bi i za