Američki Savet za nacionalnu bezbednost: Aplaudiramo Vučićevoj hrabrosti

N1 Info pre 3 sata | Beta

Američki Savet za nacionalnu bezbednost objavio je u ponedeljak uveče da "aplaudira hrabrosti" predsednika Srbije Aleksandra Vučića, posle poruke portparolke ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove u kojoj je njegovu fotografiju iz Bele kuće uporedila sa scenom iz filma "Niske strasti" i policijskim ispitivanjem.

NSC je na svom Tviter nalogu izdvojio jednu rečenicu iz izjave ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina koju je prenela agencija Beta, i uz komentar "ispravno rečeno" dodao da "aplaudira hrabrosti" predsednika Vučića, uz haštagove "Srbija" i "Rusija". Well said: "veličina čoveka ne meri ni veličinom stolice na kojoj sedi ni veličinom sile u čije ime govori, već veličinom hrabrosti da na svakoj stolici brani svoj narod i prijatelje svog naroda". We applaud