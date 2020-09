Obradović (Dveri): Vučić šalje svoje emisare da relativizuju potpisano u Vašingtonu

Beta pre 2 sata

Predsednik Pokreta Dveri Boško Obradović izjavio je danas da izgleda da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić čitao istraživanja javnog mnjenja po svom povratku iz Vašingtona "koja su mu rekla da ono što je tamo potpisao nije istorijski sporazum, nego istorijska bruka, sramota i poniženje države Srbije".

Obradović je pred novinarima u Beogradu tako prokomentarisao izjavu predsednikove savetnice za medije Suzane Vasiljević na televiziji Prva da preseljenje Ambasade Srbije iz Tela Aviva u Jerusalim "nije konačna odluka" i da je dokument potpisan o tome u Beloj kući samo "izjava o namerama".

Vučić "sada traži izlaz iz te situacije i šalje svoje emisare koji polako relativizuju taj istorijski uspeh", rekao je Obradović.

"Setite se naslovnih strana svih režimskih medija koji nas danima ubeđuju da je to vrhunac srpske diplomatije, a sada vidimo i čujemo da je to nešto neobavezujuće, da se zapravo to i neće primenjivati, čime tek pokazujemo koliko je ova vlast neozbiljna, koliko je ta diplomatija loša, koliko je sve ovo neodgovorno", rekao je Obradović.

(Beta, 09.09.2020)