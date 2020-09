Istorijski dogovor Boler: Visoka delegacija DFC od 21. septembra u Beogradu

Kurir pre 3 sata

Izvršni direktor američke Međunarodne razvojne finansijske korporacije (DFC) Adam Boler najavio je da će 21. septembra u Beograd doći delegacija DFC na visokom nivou.

Boler je na Tviteru napisao da su prošlonedeljni razgovori Beograda i Prištine u Beloj kući, tokom kojih je dogovoren dolazak DFC u Srbiju, bili istorijski. Following the historic agreement between Serbia & Kosovo last week, I am sending a high-level delegation to Belgrade the week of 9/21 to open our @DFCgov office & start right away on projects key to economic normalization. @avucic @Avdullah pic.twitter.com/7qylJTGglO — Adam Boehler (@AdamUSDFC) September 8,