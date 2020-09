Bejrutska luka opet u plamenu, požar u skladištu ulja i guma

N1 Info pre 2 sata | N1 Beograd CNN

Novi požar je izbio u skladištu ulja i guma u bescarinskoj zoni luke u Bejrutu, saopštila je libanska vojska na Tviteru.

Kako prenosi CNN, u toku je gašenje vatre, a u toj akciji će učestvovati i vojni helikopteri. Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama se vidi velika količina dima koja kulja sa lokacije gde je izbio požar. #BREAKING: Another fire erupts in #Beirut's port https://t.co/WrYg0bC4Pv (Video via @LarissaAounSky) pic.twitter.com/ZdNpVuSPtr Pre nešto više od mesec dana, u velikoj eksploziji u luci Bejrut, poginulo je više od 170 osoba, dok je povređeno više od