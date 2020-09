EU traži od Londona da odustane od zakona kojim krši sporazum o Bregzitu

Danas pre 1 sat | Piše: Beta-AP

Umesto da se danas približe trgovinskom sporazumu, Evropska unija i Velika Britanija su se oštro sukobile zbog planiranog britanskog zakona za koji EU kaže da bi predstavljao ozbiljno kršenje sporazuma o Bregzitu i uništio i ono malo poverenja koje je ostalo između tih dveju strana.

Blok od 27 država je upozorio London da do kraja septembra mora da povuče planirani zakon o svojoj trgovini sa Severnom Irskom, ili će se suočiti s pravnom borbom čak i pre završetka prelaznog perioda za izlazak Velike Britanije iz EU 31. decembra. „Predloganjem tog zakona, Velika Britanija je ozbiljno narušila poverenje Evropske unije. Sada je na britanskoj vladi da ponovo uspostavi to poverenje“, rekao je potpredsednik Evropske komisije Maroš Šefćović. On je to