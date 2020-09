Vučić: Izvinili mi se Putin i Lavrov

Danas pre 3 sata | Piše: Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da su mu se i predsednik i ministar spoljnih poslova Rusije izvinili zbog objave portparolke tog ministarstva Marije Zaharove. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da ima više kandidata za premijera Srbije, a uveren je da će sve biti završeno do kraja meseca, pre ustavnih rokova.

Vučić je za RTS rekao da mu se predsednik Rusije Vladimir Putin i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov „nikad do sada nisu izvinjavali ni za šta, a sada obojica“. „Putin mi je rekao da iza toga ( objave Zaharove) ne stoji ruska država, a pogotovo ne on lično“, kazao je Vučić. On je naveo da su odnosi Srbije i Rusije „veoma dobri“, da s Putinom ima „česte konsultacije“ i da je javnost „mogla da vidi koliko je poštovanje Rusije“ i prema njemu i prema Srbiji, posle