Jokić i marej rekli "ne danas!": Denver se vratio iz mrtvih fantastičnim preokretom u poslednjih sedam minuta

Mondo pre 3 sata | Pavle Knežević

Klipersi su vodili od 1. do 42. minuta, ali uzalud - Jokić ključnom trojkom doneo prvo vođstvo Denveru i to je bilo dovoljno

Klipersi su vodili od 1. do 42. minuta, ali uzalud - Jokić ključnom trojkom doneo prvo vođstvo Denveru i to je bilo dovoljno LA Klipersi su vodili od prvog do 42. minuta, u drugom poluvremenu i sa 15 razlike, ali to im nije bilo dovoljno Denver Nagetsi su pod vođstvom našeg Nikole Jokića i Džamala Mareja smogli snage da preokrenu. Posle uzbudljivih 48 minuta, Denver je "preživeo" polufinale Zapada i pobedio 111:105. Klipersi sada vode u seriji 3:2. Jokić je