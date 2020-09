Neverovatan povratak Zvereva za finale US Opena

N1 Info pre 43 minuta | Ivana Salapura

Aleksandar Zverev boriće se za svoju prvu Gren slem titulu. Nemac će prvi put u karijeri igrati finale US Opena i to pošto je posle velikog preokreta savladao Španca Pabla Karenja Bustu.

Nemački teniser je posle tri sata i 22 minuta slavio sa 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3. Zverev je prvi put u karijeri dobio meč u kome je izgubio prva dva seta. Mladi Saša postao je prvi Nemac koji se plasirao u finale US Opena još od Mihaela Štiha, koji je to uspeo 1994. Karenjo Busta je drugi put poražen u polufinalu Gren slema u Njujorku. Nemac je na kraju imao 24 asa, 71 viner i 57 neiznuđenih grešaka. Španac je završio duel sa 37 direktnih poena i 43 greške. Nije to