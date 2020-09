Broj preminulih u svetu premašio 920.000

RTS pre 6 minuta

Prema podacima sa sajta worldometers koronavirusom je širom sveta zaraženo više od 28 miliona ljudi, a do sada je od posledica infekcije preminulo 920.460. Od posledica kovida 19 do sada se oporavilo više od 20 miliona ljudi.

13:40 Rekordna smrtnost na Filipinima Miistarstvo zdravstva Filipina je saopštilo da je u poslednja 24 sata evidentiran rekordan broj smrtnih slučajeva među kovid pacijentima, čak 186, i to je ujedno najveći dnevni broj preminulih do sada u zemljama jugoistočne Azije. Ukupan broj smrtnih ishoda među kovid pacijentima na Filipinima je 4.292, a broj do sada potvrđenih slučajeva iznosi 257.863, prenosi Rojters. (Tanjug, Rojters) 13:31 Više od 900 novozaraženih u