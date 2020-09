Epski povratak za titulu! Bila je "na konopcima", ali se čudesno oporavila i nokautirala senzaciju US opena za novi trofej u Njujorku!

Blic sport pre 1 sat | Dr. P.

Japanska teniserka Naomi Osaka osvojila je US Open posle pobede nad Beloruskinjom Viktorijom Azarenkom za sat i 53 minuta igre.

Japanka je sa 1:6, 6:3 i 6:3 slavila posle velikog preokreta i neobjašnjivog pada iskusne Azarenke. Beloruskinja je igrala od sjaja do očaja i svojim i svojom padom je pružila Osaki priliku da se digne iz nokdauna i do kraja je nokautira. Japanki je ovo druga titula na US Openu, ukupno treća u karijeri, a zanimljivo je da je od poslednjih devet gemova na meču, ona osvojila osam! - Sredinom drugog seta samo sam razmišljala kako bi bila sramota da izgubim finale za