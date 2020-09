Epski povratak Osake za treću grend slem krunu!

Mozzart sport pre 1 sat

Viktorija Azarenka imala vođstvo od 1:0 u setovima i 2:0 u gemovima, ali...

Izgledalo je u jednom trenutku kao nemoguća misija. Izgledalo je da Viktorija Azarenka krstari ka prvoj grend slem tituli još od 2013. godine kada je osvojila drugu od dve na Australijan Openu. Umesto toga, trećem grend slem peharu raduje se Naomi Osaka, koja ja epskim preokretom u finalu stigla do pobede od 1:6, 6:3, 6:3 i osvojila Otvoreno prvenstvo SAD. Koliko je to u stvari veliki rezultat najbolje govori to što su u “Open“ eri tenisa, samo tri igračice uspele