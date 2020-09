Tim ispisao istoriju: Austrijanac osvojio prvu titulu na Grend slemu!

Večernje novosti pre 3 sata | A. Ilić

DOMINIK Tim je pobedio nemačkog tenisera Aleksandra Zvereva sa 3:2 (1:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6), posle preokreta i četiri sata borbe.

Tim je ispisao nove stranice istorije svetskog tenisa, on je osvajanjem Ju-Es opena, po prvi put u karijeri podigao trofej na Grend slemu. Pre toga, dva puta je gubio na Rolan Garosu, jednom Australijan Openu. Prvi je teniser koji je u Open eri preokrenuo zaostatak od 0:2 u finalu. Na Grens slemu je to do sada jedino uradio Gaston Gaudio 2004. godine na Rolan Garosu. I jedan i drugi sačuvali su prethodne pozicije na ATP rang listi. Tim ostaje na trećoj poziciji,