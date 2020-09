Bugarska: Potvrđena 143 nova slučaja zaraze

Dnevnik pre 6 sati | Tanjug

SOFIJA: Prema podacima zvaničnog sajta u Bugarskoj su registrovana 143 nova slučaja zaraze korona virusom, a za poslednja 24 sata testirano je 3.163 građana.

Od ukupnog broja novoobolelih, petoro je medicinsko osoblje - dva lekara i tri medicinske sestre) a od početka pandemije kovidom-19 inficiralo se 1.009 zdravstvenih radnika. Tokom poslednja 24 sata preminulo je još devet pacijenata, a ukupno - 729 osoba. Do sada je obolelo 18.061, a testirano 467.820 građana, prenosi agencija BTA. Aktivnih slučajeva je 4.402. Hospitalizovano je 730 obolelih, od kojih he 49 na intenzivnoj nezi. Do sada se ukupno oporavilo skoro 13.