Grenel: Pregovori u Beloj kući bili teški, Vučić je veoma težak pregovarač

Specijalni izaslanik predsednika SAD za pregovore Srbije i Kosova Ričard Grenel izjavio je da su prošlonedeljni pregovori u Beloj kući bili teški i da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio "veoma težak pregovarač".

"Jedno želim da naglasim, da je predsednik Vučić bio veoma težak pregovarač, on se zaista bori za svoj srpski narod, a to i očekujemo. Očekujemo da ljudi dođu i bore se za svoje građane", rekao je Grenel u intervjuu za Srpski radio Čikago, koji je vodila predsednica inicijative Srbi za Trampa 2020 Olga Ravasi. "Pregovori su bili teški i obe strane su otišle zadovoljne, ali su obe strane očekivale i mnogo više. A kada se to dogodi, to je dobar način da se pokaže da