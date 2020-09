Epidemiolog Kon pojasnio meru nadzora: Očekuje se 50.000 ulazaka nedeljno, vakcine obično daju oko 50-60 odsto zaštite

Večernje novosti pre 4 sata | Tanjug

EPIDEMIOLOG Predrag Kon pojasnio je danas meru nadzora za građane Srbije koji se vraćaju iz inostranstva, navodeći da se ta mera prvi put sprovodi, da se očekuje oko 50.000 ulazaka nedeljno u zemlju i da osnovno da svako ko uđe treba da ima samosvest da je došao iz države u kojoj je visoka transmisija virusa.

"On dobija upozorenje, ali i obavezu da se javi u kovid ambulantu. To ne podrazumeva da se osoba koja dođe kući odmah javi kovid ambulanti. Postoje dva mesta gde može da se prijavi, a to su mreža zavoda za javno zdravlje i kovid ambulante, a postoji i elektronska mogućnost, preko testa samoprocene, koja automatski dostavlja podatke primarnoj zdravstvenoj zaštiti", objasnio je Kon. Gostujući na TV Pink, on je naveo je se podrazumeva da ta osoba 10 dana sama prati