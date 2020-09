Sreda sunčana i topla: Ponegde moguća magla ujutro, temperatura do 32 stepena

Kurir pre 1 sat

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti sunčano i toplo sa temperaturom do 32 stepena, samo je ujutro po kotlinama i visoravnima moguća kratkotrajna magla, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren vetar, u južnom Banatu povremeno jak, jugoistočni. Najniža temperatura od 11 do 20 stepeni Celzijusa, najviša od 29 do 32 stepena. U Beogradu će biti sunčano i toplo, uz slab i umeren vetar, jugoistočni. Najniža temperatura biće 19 stepeni, najviša 31