BEOGRAD - Zamenica direktora Intituta za javno zdravlje Srbije dr Darija Kisić Tepavčević izjavila je danas da neće biti sankcija za one koji se ne vrate sa odmora iz okolnih zemalja u Srbiju do petka, već da je reč o upozorenju "za njihovo dobro", kako bi se pratilo njihovo zdravstveno stanje i ne bi došlo do drastičnog skoka broja zaraženih.

"Kažnjavanje nije cilj, cilj nadzora je da se prate i zdrave osobe koje mogu biti prenosioci i da se skrene pažnja građanima koji se vraćaju na koje simptome da obrate pažnju i kome da se jave kao bi se brzo sprovelo lečenje", rekla je dr Kisić za Tv Prva. Takođe je rekla da su svako okupljanje, i svaka proslava faktori rizika. "I boravak u nekom našem turističkom mestu jeste faktor rizika, ne samo van granica Srbije, ali kada smo sagledali u prethodne dve nedelje