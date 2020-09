Obeležen dan srpskog jedinstva u Banjaluci Dodik: Srbija i Srpska da budu jedna država (foto)

Večernje novosti pre 3 sata | S. M.

SRPSKI član Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas u Banjaluci da je obeležavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave jedinstveno s težnjom da Republika Srpska i Srbija budu jedna država, gradeći sigurnost i budućnost celog regiona.

On je rekao u obraćanju ispred Palate Republike u Banjaluci da je srpska vojska u Prvom svjtskom ratu, probijajući Solunski front, našla snagu i motiv da oslobodi srpske prostore, pa i Banjaluku. -Na Aranđelovdan 1918. godine, nedaleko odavde, postrojena je srpska jedinica koja je oslobodila Banjaluku i taj ćemo prostor urediti da bude mesto sećanja, poručio je Dodik. On je rekao da su ovi prostori u to vreme želeli da se prisjedine Srbiji, u čemu se nije uspelo,