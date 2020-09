Sunčan i topao dan, uveče kiša i grmljavina – posustaje li leto

RTS pre 59 minuta

Posle pretežno sunčanog i toplog dana, uveče i u toku noću na jugozapadu naoblačenje ponegde sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Vetar slab i umeren jugoistočni. Najniža temperatura od 13 do 19, najviša od 28 do 32 stepena. Promenljivo oblačno i svežije vreme zadržaće se i u petak, u južnim i centralnim delovima ponegde kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Posle podne na severu, a u toku noći i u ostalim krajevima razvedravanje. Najniža temperatura od 12 do 16, najviša od 23 do 28 stepeni. Od subote ponovo pretežno sunčano i umereno toplo. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni.