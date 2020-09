UŽIVO Đoković i Rud za finale Rima, odložen početak meča

Nova pre 1 sat | Autor:Nebojša Todorović

Novak Đoković igra protiv Kaspera Ruda polufinale Mastersa u Rimu i taj meč (neće početi pre 14 sati) možete uživo da pratite uz Nova.rs.

Još dva korak do trona. Najbolji teniser sveta je u nastavku sezone osvojio Sinsinati i tako došao do 35. masters titule, a u Rimu ima priliku da se osamostali kao rekorder po broju masters trofeja, jer isti broj pehara ima i Rafael Nadal. Iako su svi videli finale na italijanskoj šljaci upravo dvojice najbolje rangiranih na ATP listi, do toga neće doći. Glavni krivac – Dijego Švarcman, koji je priredio senzaciju izbacivši Nadala u četvrtfinalu, pa je Đokoviću