Atomski tenis: Đoković slavio protiv sudije i sjajnog Norvežanina!

VIDELI SMO veoma tvrdu tenisku predstavu predstavi Novak Đoković se sastao po prvi put sa Kasperom Rudom. Srbin je slavio sa 2:0 (7:5, 6:3).

Bio je ovo prvi duel dvojice tenisera, a Norvežanin je pokazao zbog čega je budućnost svetskog tenisa. Dosta je na početku grešio Đoković, a ruku na srce, Kasper je igrao jedan od najboljih mečeva u svojoj karijeri. Rano je došao do brejka protiv Novaka, ali je uspeo naš teniser da preokrene u prvom setu. Šoković je u šestom gemu drugog seta došao do brejka i na taj način upisao je pobedu u polufinalu protiv sjajnog Norvežana. Treba istaći i to da je sudija Adam