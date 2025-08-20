„Nedopustivo – sabijeni smo uza zid“

Sputnik pre 2 sata
„Nedopustivo – sabijeni smo uza zid“

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je posle poraza od Pafosa (2:1) da je njegova ekipa sabijena uza zid i da ako hoće u Ligu šampiona mora da bude na vrhuncu u revanšu.

Pafos je kao gost pobedio na „Marakani“ u prvom meču plej-ofa Lige šampiona i u revanšu će pokušati da se prvi put u klupskoj istoriji plasira u elitno klupsko takmičenje. „Očekivali smo Pafos kakav se i prikazao. Izuzetno brza ekipa, koristi tranziciju sa dobrim igračima. Takođe, igraju dosta snažno, atlete su. Morali smo da dobijamo neke duele, u ovakvim utakmicama morate da dobijate duele. Ispali smo lako, ispali smo u 37. sekundi, ne možete na takav način na
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Da li će marko arnautović i nemanja Radonjić biti spremni za revanš na kipru: Vladan Milojević bacio navijače u dilemu! Lazar…

Da li će marko arnautović i nemanja Radonjić biti spremni za revanš na kipru: Vladan Milojević bacio navijače u dilemu! Lazar Marković ima novi klub: Ono što je najavljivano, sada je i potvrđeno!

Hot sport pre 15 minuta
Zvezdan Terzić: "Uveren sam da ćemo igrati Ligu šampiona!"

Zvezdan Terzić: "Uveren sam da ćemo igrati Ligu šampiona!"

Telegraf pre 3 sata
Vučić došao da gleda Zvezdu, Marakana mu pevala ono što nije želeo da čuje (VIDEO)

Vučić došao da gleda Zvezdu, Marakana mu pevala ono što nije želeo da čuje (VIDEO)

Luftika pre 6 sati
Vučić došao da pogleda Zvezdu, pa doživeo težak udarac: Slobodna Dalmacija o scenama sa Marakane

Vučić došao da pogleda Zvezdu, pa doživeo težak udarac: Slobodna Dalmacija o scenama sa Marakane

Danas pre 5 sati
Da li je to Milojević već izdiktirao tim Zvezde za revanš na Kipru? Zabrinut je i nije bez razloga

Da li je to Milojević već izdiktirao tim Zvezde za revanš na Kipru? Zabrinut je i nije bez razloga

Mondo pre 6 sati
Bivši igrač Zvezde slavi pobedu Pafosa FOTO

Bivši igrač Zvezde slavi pobedu Pafosa FOTO

B92 pre 6 sati
Pafos šokirao Zvezdu

Pafos šokirao Zvezdu

Vesti online pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaLiga ŠampionaMarakanaVladan Milojevićfk crvena zvezdasport

Sport, najnovije vesti »

Mladi rvač iz Kragujevca osvojio srebro na seniorskom turniru

Mladi rvač iz Kragujevca osvojio srebro na seniorskom turniru

Serbian News Media pre 5 minuta
Kiprani se slade pafosovom pobedom nad zvezdom: „Arnautović, Krunić i Radonjić su se hvatali za glave!“ lazar Marković ima…

Kiprani se slade pafosovom pobedom nad zvezdom: „Arnautović, Krunić i Radonjić su se hvatali za glave!“ lazar Marković ima novi klub: Ono što je najavljivano, sada je i potvrđeno!

Hot sport pre 15 minuta
Zvezdan Terzić veruje u pobedu: „Uveren sam da smo bolji tim od Pafosa“ lazar Marković ima novi klub: Ono što je najavljivano…

Zvezdan Terzić veruje u pobedu: „Uveren sam da smo bolji tim od Pafosa“ lazar Marković ima novi klub: Ono što je najavljivano, sada je i potvrđeno!

Hot sport pre 15 minuta
Fiba dala svoje predikcije za predstojeći Evrobasket: Srbija šampion – Nikola Jokić MVP! Lazar Marković ima novi klub: Ono što…

Fiba dala svoje predikcije za predstojeći Evrobasket: Srbija šampion – Nikola Jokić MVP! Lazar Marković ima novi klub: Ono što je najavljivano, sada je i potvrđeno!

Hot sport pre 15 minuta
Zvezdin poraz boli još više: Ovo se crveno-belima nije dogodilo skoro celu deceniju! Lazar Marković ima novi klub: Ono što je…

Zvezdin poraz boli još više: Ovo se crveno-belima nije dogodilo skoro celu deceniju! Lazar Marković ima novi klub: Ono što je najavljivano, sada je i potvrđeno!

Hot sport pre 15 minuta