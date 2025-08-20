„Nedopustivo – sabijeni smo uza zid“

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je posle poraza od Pafosa (2:1) da je njegova ekipa sabijena uza zid i da ako hoće u Ligu šampiona mora da bude na vrhuncu u revanšu.

Pafos je kao gost pobedio na „Marakani“ u prvom meču plej-ofa Lige šampiona i u revanšu će pokušati da se prvi put u klupskoj istoriji plasira u elitno klupsko takmičenje. „Očekivali smo Pafos kakav se i prikazao. Izuzetno brza ekipa, koristi tranziciju sa dobrim igračima. Takođe, igraju dosta snažno, atlete su. Morali smo da dobijamo neke duele, u ovakvim utakmicama morate da dobijate duele. Ispali smo lako, ispali smo u 37. sekundi, ne možete na takav način na