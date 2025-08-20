Zvezdan Terzić: "Uveren sam da ćemo igrati Ligu šampiona!"

Telegraf pre 4 sati
U sportu je najlepše jutro posle pobede i najteže jutro posle poraza.

Tako je oduvek bilo i biće, ali sam evo danas kad je sve prenocilo, uvereniji nego ikad da cemo i ove godine igrati Ligu šampiona, rekao je generalni direktor FK Crvena zvezda, Zvezdan Terzić. Zvezda je sinoć u Beogradu poražena od kiparskog Pafosa 2:1 i odluku o plasmanu u grupnu fazu elitnog takmičenja doneće revanš u Limasolu. - Bez obzira na nedopustivo slabu utakmicu koji smo sinoć odigrali, uveren sam da smo bolji tim od Pafosa i da ćemo sledeceg utorka
