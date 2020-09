Borko Stefanović: Snažan pritisak politike na pravosuđe

Beta pre 1 sat

Potpredsednik Stranke slobode i pravde Borko Stefanović ocenio je da ga ne bi čudilo da optuženima za napad na njega danas izrečene kazne budu ublažene, iako su mogle biti veće, jer nije bilo olakšavajućih okolnosti.

"Od ovakvog sudstva nismo ni očekivali veće kazne, jer smatramo da postoji snažan politički pritisak na pravosuđe i tužilaštvo", rekao je Stefanović za TV N1.

Pošto sada sledi i žalbeni postupak, Stefanović je ocenio da ga ne bi čudilo da kazne budu preinačene u uslovne.

"Počinioci Danijel Gmijović i Marko Živković mogli su dobiti više od 3,5 godina kazne zatvora, a Miloš Šaponjić koji je bio direktan napadač na mene, sa leđa je napao i policijaca u civilu, mogao bi da dobije čak više od 10 godina zatvora", rekao je Stefanović.

Kako je naveo, oni su krivično delo za koje se terete počinili na bestijalan način iz političkog motiva i nema mesta olakšavajućim okolnostima.

"Sva trojica su osuđivani, uradili su to na bestijalan, beskrupulozan, organizovan način, nisu poznavali niti bili u zavadi sa bilo kojim od nas te noći u Kruševcu. Uradili su to iz niskih pobuda i političkiih motiva i što je najgore - krili su ljude koji su ih organiizovali do poslednjeg dana", istakao je Stefanović.

Sudsko veće Višeg suda u Kruševcu osudio je Šaponjića na jedinstvenu kaznu od četiri godine zatvora, a Živkovića i Gmijovića na tri i po godine jer su 23. novembra 2018 godine, u Kruševcu napali Stefanovića, Bobana Jovanovića i policajca Dejana Palibrka, pred održavanje tribine Saveza za Srbiju.

(Beta, 09.21.2020)