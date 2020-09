"Sledi porast broja zaraženih i to vrlo brzo": Dr Tiodorović: Ne brine samo to što se ljudi vraćaju iz inostranstva, već i ono što se dešava u Srbiji

Blic pre 7 sati | Ivana Anđelković

Broj zaraženih direktno je vezan za ponašanje ljudi, da li poštuju mere ili ne.

U velikim gradovima je najveća opuštenost, ali takođe i u mestima gde se letuje, ne samo u inostranstvu, već i kod nas u banjama i na planinama, kaže za "Blic", epidemiolog Prof. dr Branislav Tiodorović. On dodaje i da ćemo imati i u septembru i oktobru lepe dane, biće više sunca, te će ljudi i to svakako koristiti za odmor ili za vikende, tako da je realno očekivati da može doći do skoka broja zaraženih. Epidemiolog ističe da bi u narednih 10 do 15 dana moglo doći