Jokić: Moramo da se borimo, to je naša jedina šansa

Novi magazin pre 3 sata | Beta

Srpski košarkaš Nikola Jokić i igrač Denvera Nikola Jokić rekao je da njegova ekipa mora da nastavi da se bori u finalu Zapadne konferencije protiv Los Anđeles lejkersa.

Lejkersi su poveli sa 2:0 u finalu Zapada, pošto su prošle noći slavili trojkom Entonija Dejvisa uz zvuk sirene. "Znali smo da će lopta (u poslednjem napadu) ići na Dejvisa ili (Lebrona) Džejmsa... Napravili smo grešku u komunikaciji. Čim je šutirao znao sam šta će se desiti. Veliki igrači pogađaju velike šuteve i on je to uradio", rekao je Jokić. "Mi smo autsajderi i moramo da se borimo, to je naša jedina šansa. Izgubili smo, ali mislim da smo odigrali dobro.