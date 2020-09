Tramp razmatra pet žena za mesto sudije Vrhovnog suda

Politika pre 11 minuta

VAŠINGTON - Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da razmatra pažljivo pet žena za nominaciju da popuni mesto pokojne sudije Rut Bejder Ginsburg u Vrhovnom sudu zemlje.

On je rekao da će odluku doneti verovatno u petak ili subotu. Tramp je rekao da veruje da senatori imaju dovoljno vremena da procene imenovanu sudiju i da glasaju pre predsedničkih izbora 3. novembra. Rekao je da bi to poslalo poruku solidarnosti i da on ima obavezu to da uradi. Demokrate su rekle da bi republikanci trebalo da slede presedan koji su napravili 2016. kada je vođa republikanske većine u Senatu Mič Mekonel odbio da deluje na nominaciju tadašnjeg