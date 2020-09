Dačić: Rešenje je u kombinaciji Dejtonskog sporazuma i sporazuma iz Vašingtona

Danas pre 10 sati | Piše: FoNet

Dačić je u emisiji „Oko“ Radio-televizije Srbije rekao kako se sada vidi da je rešenje u nekoj kombinaciji Dejtonskog sporazuma i sporazuma iz Vašingtona i da Evropskoj uniji nedostaje gvozdena pesnica.

„Mi ne bežimo od političkog rešenja. Mislimo da je sledeći korak da se sagleda koja su to moguća politička rešenja i da se ide na to da se mora prihvatiti neko pravedno rešenje za ovo pitanje, inače, nećemo moći samo ekonomijom“, rekao je Dačić. On je dodao da, bez obzira gde će političko rešenje da se desi, sve mora da se reši u Savetu bezbednosti UN i da je nemoguće rešiti bez velikih država – SAD, Kine, Rusije, ali i Francuske i Nemačke. Dačić je rekao kako je